Ponte Messina: Scotto, governo ai saldi di fine stagione

Roma, 2 ott. (AdnKronos) - "Il ministro Delrio, non più tardi di un anno fa, aveva dichiarato nell'Aula di Montecitorio che il ponte sullo stretto di Messina non era una priorità. Oggi addirittura lo mette tra le opere strategiche. Siamo ai saldi di fine stagione: pur di conquistare un pugno di voti sono pronti a rimangiarsi ogni cosa, compreso il programma di governo. Dovranno spiegarlo in Parlamento e agli italiani". Lo afferma Arturo Scotto, capogruppo di Sinistra italiana alla Camera.

Adnkronos