Ponte Messina: Matteoli, parole Delrio rivelano inganno

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) ADN Kronos



Roma, 2 ott. (AdnKronos) - "Ieri gli insulti contro Berlusconi, oggi le palesi contraddizioni di Delrio sul Ponte di Messina. Nella stessa intervista rilasciata dal ministro, il manufatto diventa improvvisamente prioritario ma i fondi non saranno stanziati perché bisogna prima fare lo studio di fattibilità. Sono affermazioni incredibili che svelano un evidente inganno: far credere agli italiani, prima del referendum, che il Ponte si fa, in effetti, passato il referendum, non si farà nulla e il Ponte resterà ancora negli annali delle opere mai realizzate". Lo afferma il senatore di Forza Italia Altero Matteoli, commentando le dichiarazioni del ministro delle Infrastrutture Graziano Delrio. "Affermare che i fondi per il Ponte non saranno ancora inseriti nella prossima legge di Bilancio perché prima bisogna fare lo studio di fattibilità -aggiunge- è davvero surreale oltre che non vero. Non solo esistono, infatti, vari studi di fattibilità ma persino il progetto esecutivo corredato dalla dichiarazione sull'impatto ambientale, quello approvato dal nostro ultimo governo. La verità è che il governo, sotto la spinta ormai disperata di Renzi, promette di tutto e di più per raggiungere lo scopo della vittoria del sì al referendum ma gli italiani non sono così sprovveduti da non comprendere che si tratta di false promesse".

Adnkronos