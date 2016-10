Ponte Messina: De Petris, se ci sono soldi si investano per pendolari

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) ADN Kronos



Roma, 2 ott. (AdnKronos) - "Visto che il ministro Delrio, intervistato dal 'Corriere della Sera', afferma che lo Stato è pronto a mettere soldi pubblici nel ponte sullo Stretto e che dunque evidentemente i fondi ci sono, mi chiedo cosa aspettino il ministro e tutto il governo a investirli per rendere meno disastrosa la situazione del trasporto pubblico e meno faticosa la vita di decine di migliaia di pendolari". Lo afferma la senatrice di Sinistra italiana Loredana De Petris, capogruppo del Misto. "Capisco -aggiunge- che il ritorno immediato in termini di propaganda facile sarebbe meno fragoroso. In compenso si tratterebbe di un'opera utile per i cittadini e non solo per la propaganda del governo. Leggo anche che il ministro intende coinvolgere i territori. Deve essersi distratto: i territori si sono già espressi e hanno già bocciato questo progetto assurdo”.

