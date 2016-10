Pd: Renzi, non possiamo essere partito giustizialista (3)

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) ADN Kronos



(AdnKronos) - "Alcuni parlamentari dei Cinquestelle -ha insistito il premier- ci hanno detto che eravamo il partito delle tangenti, della corruzione, del petrolio e, in altri momenti, della mafia e della camorra. Li abbiamo denunciati tutti e si stanno avvalendo tutti dell'immunità, loro che raccontano che dovrebbero essere cittadini come gli altri stanno evitando le condanne, perchè, scrivono i giudici, il tema è chiaramente diffamatorio"."Chi vuole difendere la Costituzione -ha concluso Renzi- in alcuni casi non l'ha letta: c'è un articolo che dice che ciascun cittadino è innocente finchè non passa in giudicato. Qualcun altro lo ha cambiato negli ultimi mesi, dicendo che ciascuno è innocente finchè non passa in giudicato a meno che non sia iscritto al blog".

Adnkronos