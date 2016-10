Pd: Renzi, non possiamo essere partito giustizialista (2)

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) ADN Kronos



(AdnKronos) - Renzi ha quindi ricordato anche Filippo Penati e Graziano Cioni "e potrei continuare". Citando le loro vicende e le campagne contro di loro, Renzi ha parlato di "autentiche e vergognose falsità, non possiamo essere il partito giustizialista che lascia le persone in preda alla pubblica opinione. Persone che hanno delle famiglie che hanno sofferto per ciò che è successo, che hanno dovuto pagare un prezzo umano, anche personale. Se qualcuno ruba via per sempre, se qualcuno sceglie di sottrarsi alla giustizia avrà il Partito democratico contro di lui. Sono vicende pompate dai media in campagna elettorale e poi sono stati assolti andando a pagina 37 con un trafiletto scritto in cirillico".Renzi ha poi ricordato anche le cosiddette inchieste sul petrolio emerse prima del referendum sulle trivelle, "questione durata due settimane, salvo scoprire che niente di ciò che ha fatto il governo è meno che onesto e legittimo. Non lo sta dicendo nessuno, ma quell'indagine, che ha portato molti a scagliarsi contro di noi, non ha alcun collegamento con quello che il governo ha fatto". (segue)

Adnkronos