Pd: M5S, Renzi ossessionato da nostro fiato sul collo

Roma, 2 ott. (AdnKronos) - "Dopo aver preso due sonori schiaffoni dal suo badante emerito Giorgio Napolitano, il presidente del Consiglio straparla del M5S e dimostra di essere ossessionato dalla pressione dei cittadini in Parlamento che gli tengono il fiato sul collo”. Lo dicono i parlamentari Cinquestelle in risposta alle parole di stamattina del premier. “L’opinione pubblica, gli italiani -aggiungono- hanno capito il trucchetto del gioco delle tre carte del baro di Rignano. Il lavoro non si moltiplica con le mancette, le imprese pagano troppe tasse e anche l’Unione europea ha deciso che il guinzaglio flessibile con il quale controlla il governo non si può più allungare. Noi pensiamo a un reddito di cittadinanza e risparmiamo sulle campagne elettorali per poi contribuire a ricostruire infrastrutture utili per la cittadinanza. Lui invece vaneggia di Ponti sullo stretto, in attesa di mettere in cantiere un viadotto Terra-Luna". “Sparacchiare fesserie sul M5S -concludono i Pentastellati- non aiuterà il capo del governo a evitare la sconfitta referendaria che segnerà la fine della sua triste, e usurpata, esperienza a Palazzo Chigi. Saranno gli italiani, molto presto, a mandarlo a casa”.

