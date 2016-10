Migranti: Alfano, Italia può fare da sola ma è grave indempienza Ue

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) ADN Kronos



Roma, 2 ott. (AdnKronos) - Sull'immigrazione "il problema non è la solitudine dell'Italia che è in grado di fare da sola, ma l'inadempienza dell'Europa rispetto agli accordi presi. E' stato approvato un documento dopo un lungo negoziato per ricollocare decine di migliaia di migranti dall'Italia, ma non è stato attuato. E' una cosa gravissima sul piano politico e dei rapporti tra i Paesi europei sottoscrivere un patto di quella delicatezza e poi non rispettarlo". Lo dice il ministro dell'Interno, Angelino Alfano, intervistato da 'Il Messaggero'.

