L.elettorale: Gasparri, non cadiamo in tranello Renzi, esame dopo referendum

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) ADN Kronos



Roma, 2 ott. (AdnKronos) - "Renzi è patetico. Dopo aver avuto la protervia di mettere la fiducia sulla legge elettorale, ora dice che l'Italicum si può cambiare in pochi giorni. Prendiamo atto della sua ammissione di evidenti errori, sia in materia elettorale che di referendum. Ma rispediamo al mittente le sue strumentali aperture. Prima si vota il referendum costituzionale, poi, dopo la vittoria del no, si riscrive la legge elettorale. Nel suo tranello non casca nessuno". Lo afferma Mauirizio Gasparri, di Forza Italia, vicepresidente del Senato."Anzi -aggiunge- le sue dichiarazioni rafforzano le ragioni del no. Costituzione e legge elettorale sono materie che non consentono approssimazioni e manovre da dilettanti del diritto. Si tratta di riformare la Costituzione, non di partecipare alla Corrida".

Adnkronos