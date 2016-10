Formazione: Confindustria, a Padova e Vicenza è boom in azienda (4)

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) ADN Kronos



(AdnKronos) - (Adnkronos) - Nello scenario 4.0 che richiede un cambio di paradigma in termini di contenuti e modelli formativi, le imprese padovane e vicentine domandano una formazione diversa. Tra il 2015 e il 2016 crescono a doppia cifra proprio le aree formative che meglio rispondono a questa richiesta: innovazione, produzione, marketing evoluto, soft skills e gestione delle risorse umane. Gli investimenti in formazione nell’area “produzione, logistica e innovazione”, all’interno della quale spiccano i corsi su riorganizzazione snella e perfezionamento dei processi innovativi, crescono da 1.982.000 a 2.460.000 euro (+24%). Un enorme balzo si registra anche nell’area “commerciale e marketing”, caratterizzata da percorsi dedicati ai nuovi approcci per avvicinare un mercato che richiede forte verticalità e specializzazione, ma anche un orizzonte che ormai coincide con il mondo. Gli investimenti delle aziende su questo fronte crescono del 43%, da 1.282.000 a 1.845.000 euro. Ma dentro il paradigma 4.0 cambiano anche le persone, chiamate a sviluppare nuove competenze e ad allenare quelle “trasversali”. Proprio l’area dedicata alla gestione del personale e alle soft skills (capacità di lavorare in team, comunicare, gestire un progetto, creatività) vede gli investimenti delle aziende salire da 1.516.000 a 1.968.000 euro (+30%).

