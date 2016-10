Formazione: Confindustria, a Padova e Vicenza è boom in azienda (3)

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) ADN Kronos



(AdnKronos) - (Adnkronos) - "La dinamica degli ultimi due anni - spiega il presidente di Niuko Innovation Knowledge, Marino Malvestio - dimostra che per le imprese del territorio la formazione acquisisce sempre più importanza. Ma dimostra anche che serve una formazione al passo con i tempi, capace di rispondere a mercati in continua evoluzione e sostenere una costante tensione all’innovazione, nella prospettiva di Industria 4.0".Una recente indagine nazionale di Fondimpresa (fondo interprofessionale di Confindustria, Cgil, Cisl e Uil) su 967 aziende e 6.209 lavoratori ha registrato un aumento medio del fatturato del 2,5% e una crescita dei dipendenti del 2,1% nelle imprese che hanno messo in campo progetti di formazione. "È un dato che vediamo confermato anche tra le imprese del nostro territorio - continua Malvestio -: dove c’è formazione, c’è un’impresa capace di costruire la crescita, non solo in termini di mercato e fatturato, ma anche nel numero dei propri collaboratori". Una vera e propria leva per lo sviluppo continuo, delle aziende e delle persone: "La formazione professionale è irrinunciabile - conclude il presidente di Niuko - perché è una doppia garanzia sul futuro: quello dell’azienda, che solo aggiornandosi costantemente può vincere la sfida della crescita, e quello dei lavoratori, che dentro un percorso di formazione continua crescono in conoscenza, competenze e professionalità".

Adnkronos