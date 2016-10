Formazione: Confindustria, a Padova e Vicenza è boom in azienda (2)

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) ADN Kronos



(AdnKronos) - (Adnkronos) - L’analisi della formazione erogata da Niuko negli ultimi due anni delinea trend precisi: nel 2016 cresce del 12,5% il numero di aziende coinvolte in processi formativi, dalle 2.405 dello scorso anno alle 2.704 previste per la fine di quest’anno; aumentano del 5,4% i corsi (da 4.640 a 4.891). Salgono anche le ore di formazione erogate: da 69.830 nel 2015 a 71.522 quest’anno (+2,4%). Come dire, 284 ore di formazione erogate ogni giorno per le impresa padovane e vicentine.Dal punto di vista della dimensione aziendale, aumentano le grandi (oggi il 9% del totale, con variazione del +1%) e le medie imprese (34%, +2%), mentre flettono le piccole, che tuttavia rimangono largamente maggioranza (57% del totale, -3%). Cresce del +10% la partecipazione delle donne alla formazione, ora al 36% del totale, come pure la quota di lavoratori giovani (dal 19% al 21%) e di over 50 (dal 18 al 21%), segno di un’attenzione delle imprese a far crescere i giovani assunti e ad accompagnare i profili più senior verso un continuo allargamento delle proprie competenze.

