Roma, 2 ott. (AdnKronos) - "Un Parlamento che continua a tenersi Sibilia e Di Battista e non Ilaria Capua è un Parlamento che sceglie la morale doppia". Lo ha affermato il presidente del Consiglio, Matteo Renzi, parlando a Classe democratica, riferendosi alle dimissioni della scienziata, che ha deciso di lasciare il seggio di deputata dopo il proscioglimento in un'inchiesta per la quale era stata attaccata da esponenti del Movimento 5 stelle.

