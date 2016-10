Auto: Rivs, appello a Renzi e Zaia per veicoli storici ultraventennali (5)

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) ADN Kronos



(AdnKronos) - (Adnkronos) - "Indipendentemente dalla sentenza, però, riteniamo comunque doveroso che il Governo, preso atto del carattere inutile e controproducente della penalizzazione fiscale dei veicoli storici youngtimer e soprattutto dell’esistenza, ormai, di una intollerabile e irreversibile disparità di trattamento in materia - in altre regioni, quali la Lombardia e l’Emilia-Romagna, l’esenzione fiscale a favore dei veicoli di interesse storico appartenenti a residenti continuerà a restare regolarmente in vigore non essendo state impugnate le leggi regionali che la concedono", spiega. "Questo creerà una disparità tra i cittadini, rischiando di esporre l’Italia a una procedura d’infrazione europea - voglia adottare le misure di sua competenza per ripristinare da subito in tutto il territorio nazionale un uniforme trattamento esenzione fiscale per tutti i veicoli di interesse storico e collezionistico, adeguato alla finalità di tutela del patrimonio culturale - conclude - In tale contesto variegato contesto, i club del veneto chiederanno ufficialmente al Presidente Zaia e al Presidente del Consiglio, Matteo Renzi, di rinviare, l’udienza del 4 ottobre prossimo onde evitare di aumentare comunque, in un senso o nell’altro, la denunciata disparità di trattamento, in attesa di una riforma legislativa condivisa e soddisfacente".

