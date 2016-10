Auto: Rivs, appello a Renzi e Zaia per veicoli storici ultraventennali (3)

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) ADN Kronos



(AdnKronos) - (Adnkronos) - "Un’iniziativa processuale il cui valore è condiviso anche da RIVS, essendo in gioco molto di più di un’asettica questione contabile nel rapporto tra Stato e Regione: sono tanti, invero, i modelli italiani di automobili con più di vent’anni, famosi in tutto il mondo, che anziché essere considerati patrimonio nazionale, come accade negli altri Stati europei, sono invece soggetti a tassazione come se fossero nuovi, incentivando così la loro rottamazione o la svendita all’estero con conseguenti danni per l’erario e per l’economia italiana ben maggiori dei pochi spiccioli introitati con l’imposizione della tassa di circolazione", prosegue il Rivs. "E’ stato pertanto chiesto alla Corte di valutare la ragionevolezza dell’art. 1, comma 666 della legge 190/2014 che, solo per motivi di cassa, ha ritenuto di poter semplicemente eliminare l’agevolazione fiscale che era stata sino a quel momento accordata a tali veicoli ultraventennali" sottolinea la nota.

