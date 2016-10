Auto: Rivs, appello a Renzi e Zaia per veicoli storici ultraventennali (2)

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) ADN Kronos



(AdnKronos) - "La Regione Veneto era infatti intervenuta in difesa dell’interesse alla conservazione dei beni culturali rappresentati dai veicoli storici con la legge 6/2015, stabilendo che quelli iscritti agli enti individuati dall’art. 60 del Codice della Strada e a RIVS – Registro Italiano Veicoli Storici, (in quanto di interesse storico o collezionistico in ragione del loro rilievo industriale, sportivo, estetico o di costume) potessero continuare godere delle agevolazioni sul bollo in vigore fino al 2014. Il Governo, tuttavia, rivendicando il carattere esclusivo del potere legislativo statale in materia di tassa automobilistica, ha impugnato la legge regionale", spiega la nota. "La sfida è di quelle titaniche (una sentenza di luglio, in casi analoghi, ha già dichiarato incostituzionali le leggi di Basilicata e Umbria), ma la Regione Veneto non sarà lasciata sola in questa battaglia - sottolinea - Nel giudizio sono infatti intervenuti anche rappresentanti della società civile veneta, come l’Associazione di auto storiche Historic Wells club ed un suo associato, proprietario di una Lancia Delta HF integrale, auto dal passato agonistico eccezionale, nota per aver vinto ben 5 campionati del mondo consecutivi rally costruttori a cavallo degli anni ’80 e ’90".

