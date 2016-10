Auto: Rivs, appello a Renzi e Zaia per veicoli storici ultraventennali

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) ADN Kronos



Padova, 2 ott. (AdnKronos) - "Il 4 ottobre è un giorno importante per le auto e moto d’epoca youngtimer in possesso dei collezionisti veneti. La Corte Costituzionale si pronuncerà infatti sul ricorso promosso dal Governo contro la legge della Regione Veneto, che aveva ripristinato le agevolazioni per i veicoli ultraventennali di interesse storico, dopo che queste erano state tolte dallo Stato ad inizio 2015". Lo sottolinea, in una nota, il Rivs (Registro Italiano veicoli storici).

