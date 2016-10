Trapani: donna precipita da quarto piano e muore, indagini

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) ADN Kronos



Palermo, 1 ott. (AdnKronos) - E' giallo a Trapani sulla morte di una donna di 49 anni, Vita Maria Accardi, precipitata ieri sera, intorno alle 21.50, dal quarto piano di un appartamento di via Omero, a Trapani. La vittima, originaria di Erice ma residente a Torino, da qualche giorno viveva in casa di un 80enne, che ai soccorritori ha raccontato di una lite con la donna, dopo la quale il pensionato sarebbe andato a letto. Agli investigatori l'uomo ha negato qualsiasi rapporto sentimentale con la vittima, che, secondo il suo racconto, viveva una condizione di disagio. Quando i sanitari del 118 sono giunti sul posto non hanno potuto fare altro che constatare la morte della 49enne. Sull'episodio indaga la Squadra mobile e al momento nessuna pista è esclusa. Non è chiaro, infatti, se la donna abbia deciso di farla finita, gettandosi dal quarto piano dello stabile, oppure se sia stata spinta giù. La Procura, intanto, ha disposto l'autopsia e aperto un'inchiesta.

Adnkronos