Roma: Grillo, Marzillo? anche io avuto tessera Pd

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) ADN Kronos



Roma, 1 ott. (AdnKronos) - "Anche io ho avuto la tessera del Pd. L'ho presa ad Arzachena...". Beppe Grillo risponde così sulle polemiche attorno al neo assessore in Campidoglio, Andrea Marzillo, in un video pubblicato sulla sua pagina Facebook. "Chiedete alla Raggi, decide lei", aggiunge Grillo incalzato dai cronisti durante una visita-lampo a Mirandola dove ha visitato una palestra, costruita anche con i fondi M5S devoluti al territorio colpito dal terremoto nel 2012. "Siamo in Emilia, qui le cose si fanno".

Adnkronos