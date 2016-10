Roma: Di Maio, Mazzillo? Polemica inventata

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) ADN Kronos



Roma, 1 ott. (AdnKronos) - "Siccome adesso non si può dire più che non c'è una giunta a Roma perchè abbiamo riempito tutte le caselle, si inventa un'altra polemica". Lo ha detto Luigi Di Maio a Sky Tg24 durante in'iniziativa a Mirandola, sulle polemiche attorno al neo assessore Andrea Mazzillo. "Adesso la giunta deve mettersi a lavorare per i romani. La Raggi ha fatto scelte per competenze e profili professionali. In bocca al lupo a entrambi sia a Mazzillo sia a Colomban, un imprenditore veneto che metterà mano alle partecipate. Questo è anche un altro grande segnale che vogliamo dare a tutto il mondo delle piccole e medie imprese che possono dare un grandissimo contributo anche alla gestione delle amministrazioni pubbliche", ha concluso Di Maio.

