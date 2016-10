Roma: Cicchitto, M5S garantisti su Muraro ma giustizialisti su altri

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) ADN Kronos



Roma, 1 ott. (AdnKronos) - "Fa bene il M5S a non far dimettere la Muraro colpita da un avviso di garanzia perche' si tratta di una scelta garantista che pero' e' del tutto contraddittoria col giustizialismo adottato dal movimento quando si tratta degli esponenti degli altri partiti. Per il resto sara' divertente vedere quello che sulle Partecipate del Comune di Roma combinera' un leghista della scuderia di Casaleggio & C". Lo dichiara Fabrizio Cicchitto di Ncd.

