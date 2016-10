Roma: Carbone, Muraro convitato di pietra del disastro M5S

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) ADN Kronos



Roma, 1 ott. (AdnKronos) - "All'ombra di Marco Aurelio è in atto una guerra tra le varie fazioni dei 5 stelle e lo studio Sammarco tutto a spese dei romani e della città. Scambi di colpi proibiti in una vicenda che ha come convitato di pietra la Muraro". Lo dichiara Ernesto Carbone del Pd. "I particolari che emergono dalle inchieste sono quelle di un sistema di poteri e di relazione che è rimasto inalterato ed anzi si è rafforzato nel tempo di fronte ai quali i 5 stelle mostrano solo un accondiscendete silenzio o doppie morali pietose. I 5 stelle come al solito scappano o fingono di non vedere. Cosa li spaventa? Si stanno toccando fili pericolosi?", conclude.

