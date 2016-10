Referendum: Santanchè, è nostra Renxit

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) ADN Kronos



Roma, 1 ott. (AdnKronos) - "Renzi con la sua riforma offende tutti. Bisogna votare No perché la proposta del premier è orrenda e perché gli italiani vogliono mandare a casa Renzi e tornare al voto dopo che gli ultimi 3 presidenti del Consiglio non sono stati eletti ma scelti nei palazzi del potere dove si combinano impicci ed errori madornali. Votando No gli italiani hanno la possibilità di mandare a casa Renzi e il suo giglio magico e il referendum è la nostra Renxit e gli italiani lo hanno capito bene". Lo dichiara Daniela Santanchè di Fi.

