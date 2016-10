Referendum: Renzi, confronto con Zagrebelsky? Altro che deriva autoritaria

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) ADN Kronos



Roma, 1 ott. (AdnKronos) - "Ascoltare due ore e mezzo un dibattito sulla riforma costituzionale è un atto di affetto, di cui vi ringrazio. Il dibattito col professor Zagrebelsky ha dimostrato che non c'è nessun rischio di deriva autoritaria ma un'alternativa secca tra chi vuole cambiare semplificando e innovando il sistema istituzionale e chi vuole, legittimamente, mantenere le cose come sono". Lo scrive Matteo Renzi su Facebook linkando un estratto del confronto tv di ieri. "Linko uno dei passaggi di ieri. E vi chiedo di darci una mano. Questa sfida è decisiva per il futuro del Paese: Basta un sì e stavolta si cambia davvero", conclude il premier.

