Referendum: Lupi, Zagrebelsky campione dell'immobilismo

Roma, 1 ott. (AdnKronos) - "Zagrebelsky ha dimostrato di essere il campione del no e dell'immobilismo, descrive scenari apocalittici pur di avvalorare le sue tesi. Come Ncd-Area popolare ribadiamo quanto abbiamo più volte detto: non ci saranno derive autoritarie e oligarchiche se vince il sì né catastrofi se vince il no". Lo dichiara Maurizio Lupi, presidente dei deputati di Area popolare."Gli italiani si esprimeranno decidendo se conservare questa forma delle istituzioni o se ammodernarle ponendole al passo con le necessità di un mondo che cambia rapidamente. Noi siamo per il sì che cambia", conclude.

