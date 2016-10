Referendum: Gardini, Sì annienterebbe Regioni Nord

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) ADN Kronos



Roma, 1 ott. (AdnKronos) - "Il Sì al referendum costituzionale annienterebbe le Regioni virtuose. Introdurrebbe un centralismo devastante per le nostre eccellenze. Il nostro, per questo e per molti altri motivi, è un No convinto, nel merito, non di tifoseria. Questo governo ha trascinato l'Italia nel baratro". Lo ha detto Elisabetta Gardini, capogruppo di Forza Italia al Parlamento Europeo, durante il convegno 'Quale futuro in Europa per le regioni alpine?', a Mezzocorona (Trento)."Dal 4 dicembre in poi, con la vittoria di chi ha smesso di credere alle frottole e al dilettantismo di questo premier, l'Italia potrà ripartire con nuovo entusiasmo", ha aggiunto Gardini che ha portato i saluti di Silvio Berlusconi: "Al ritorno da New York riprenderà il suo ruolo di grande federatore del centrodestra".

Adnkronos