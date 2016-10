Referendum: Delrio, voto di merito e non è di partito

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) ADN Kronos



Roma, 1 ott. (AdnKronos) - "Quando si è votato per il divorzio nel '74, non era un voto di partito ma era una battaglia civile e quello sul nucleare è stato un voto di merito. I referendum sono fatti per far crescere la coscienza civile dei cittadini". Lo dice il ministro delle Infrastrutture, Graziano Delrio, a Classedem a proposito delle polemiche per le parole di Matteo Renzi sui voti della destra. "Dobbiamo discutere della Costituzione e non pensare ai partiti. Approfittiamo dei referendum per confrontarci e far crescere la nostra gente", aggiunge Delrio.

