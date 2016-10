Referendum: Cuperlo, proposta Franceschini spacca ulteriormente Pd

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) ADN Kronos



Roma, 1 ott. (AdnKronos) - "Leggo un'intervista di Dario Franceschini dove conferma e chiarisce la richiesta di correggere l'Italicum assegnando il premio alla coalizione perché questa, a suo avviso, è la condizione che può rendere stabile la maggioranza di governo attuale e su quella base unire tutto il partito attorno al Sì al referendum. Mi permetto di notare che questa linea non solo non produrrebbe l'unità del Pd ma ne sancirebbe una ulteriore rottura". Lo dichiara Gianni Cuperlo della minoranza Pd. "Questa maggioranza che molto piace a Franceschini è figlia dell'emergenza e del risultato monco del 2013. Ma come i fatti dimostrano solo una nuova coalizione di centrosinistra è oggi in grado di aggredire i problemi del Paese e una sofferenza sociale diffusa, e di farlo con quella radicalità che un'alleanza con pezzi della destra nega alla radice", osserva."Le regole contano, e molto, ma se non partiamo dalla fotografia onesta dell'Italia e delle sue condizioni si corre il rischio di smarrire il senso della realtà e delle priorità vere", conclude Cuperlo.

