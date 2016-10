Referendum: Casini, critici dimenticano impegni presi con Napolitano

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) ADN Kronos



Roma, 1 ott. (AdnKronos) - "Grazie al Senatore a vita Giorgio Napolitano per aver sostenuto la riforma costituzionale nel merito, non senza aver giustamente criticato l’impostazione iniziale della campagna del Sì. Oggi si scandalizzano per queste parole gli stessi che ieri si sono dimenticati, in modo affrettato e disinvolto, degli impegni solennemente assunti all’atto della sua rielezione”. Lo dice Pier Ferdinando Casini, presidente della Commissione Affari esteri del Senato.

