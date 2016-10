Referendum: Carfagna, riforma è errore colossale

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) ADN Kronos



Roma, 1 ott. (AdnKronos) - "Il modo più saggio di utilizzare il tempo che abbiamo a disposizione fino al 4 dicembre è quello di entrare nel merito della riforma, di spiegare agli italiani perché devono votare No, perché approvarla è un errore colossale. Dobbiamo far capire loro che il nuovo Senato è un pasticcio vero e proprio, che il processo legislativo diventa più complesso e il riparto di competenze tra Stato e Regioni più confuso." Così Mara Carfagna, parlamentare di Forza Italia in un'intervista a 'Il Dubbio'."Renzi ha compiuto un immenso errore di grammatica istituzionale personalizzando il referendum, ma noi dobbiamo invitare gli italiani ad esprimersi nel merito. E’ vero - prosegue Carfagna- che la nostra Costituzione necessita di un cambiamento ma deve essere fatto in meglio, non in peggio. Non si cambia la Costituzione per legittimare il proprio potere politico contingente. Nel 2005 - conclude- avevamo fatto una riforma coraggiosa che è stata abrogata da un referendum che la sinistra ha cavalcato solo per opporsi a Silvio Berlusconi."

