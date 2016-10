Referendum: Brunetta, restituire dignità? Napolitano offende Parlamento

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) ADN Kronos



Roma, 1 ott. (AdnKronos) - "Parole assurde quelle del presidente emerito della Repubblica, Giorgio Napolitano. Se vince il Sì il Parlamento torna degno? Ma come si permette di insultare le istituzioni che anche lui ha lungo ha rappresentato". Lo scrive su Facebook Renato Brunetta, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati."Se vince il Sì non è una cosa buona per l'Italia, è una sciagura per il Paese e per la nostra democrazia. Gli italiani diranno No alla 'schiforma' Renzi-Boschi anche perché è la riforma di Napolitano, il peggior presidente della Repubblica nella storia", conclude.

