Palermo: maestre arrestate, oggi Faraone a Partinico

Palermo, 1 ott. (AdnKronos) - Il sottosegretario all'Istruzione, Davide Faraone, alle ore 11 sarà a Partinico, al Plesso "Capitano Polizzi", dove incontrerà gli studenti, i genitori e il dirigente scolastico della scuola elementare dove sono state arrestate e poste ai domiciliari tre maestre accusate di maltrattamenti nei confronti degli alunni. “Sarò a Partinico – commenta Faraone – per testimoniare la presenza delle istituzioni dopo i gravi fatti accaduti nella scuola elementare. Non possiamo lasciare da soli i genitori in un momento così difficile”.Prima della visita a Partinico, alle 9.30, il sottosegretario sarà a Borgetto, in provincia di Palermo, per visitare il Comune che ha ricevuto 1.750.000,00 euro con Mutui Bei per l'istituto Comprensivo. Il finanziamento previsto servirà ad abbattere e ricostruire il plesso della scuola dell'infanzia chiusa da 10 anni per totale inagibilità. Borgetto è il comune del palermitano che ha ricevuto il maggiore finanziamento.

