Pa: nasce portale Consip con open data su programma acquisti (3)

(AdnKronos) - Per ognuno dei dataset, si legge sul sito del Mef, è disponibile anche una sezione di report che aiuta gli utenti nell'interpretare la mole di dati e capire l'andamento degli approvvigionamenti della pubblica amministrazione quasi in tempo reale. Nel report relativo ai fornitori si evince che da gennaio ad agosto 2016 essi sono stati 71.385, di cui circa il 45% al Nord, il 22% al Centro, il 31% al Sud e nelle isole. Di questi, 34.916 hanno contratti attivi. Un dato che mostra una crescita dei soggetti sul mercato: i fornitori partecipanti erano stati 61.446 nel 2015 e 43.411 nel 2014, quando i contratti attivi erano 24.283. Ancora, le principali aree merceologiche (per valore ordinato) risultano essere alimenti e ristorazione (27,28%), i servizi ICT (16,17%), beni e servizi per la sanità (14,5%) e beni e servizi per gli immobili pubblici (12,7%). In soli 8 mesi il valore ordinato dei beni e servizi acquistato è stato pari a 3 miliardi e 319 milioni di euro. Le aree merceologche con valori più elevati sono "alimenti, ristorazioni e buoni pasto" con 8.477 transazioni per 906 milioni di euro e "hardware, software e servizi ICT" con 82.219 transazioni per 537 milioni di euro. I 5 dataset fanno riferimento al periodo fino ad agosto 2016 e avranno una frequenza di aggiornamento mensile.

