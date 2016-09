Pa: nasce portale Consip con open data su programma acquisti (2)

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) ADN Kronos



(AdnKronos) - La messa a disposizione dei dati del Programma in versione open rappresenta un concreto elemento di trasparenza della gestione amministrativa. Obiettivo? Rendere partecipe l’opinione pubblica dell’impegno del Ministero dell’Economia e delle Finanze e di Consip nella razionalizzazione degli approvvigionamenti della PA, favorire la collaborazione con gli stakeholder per lo sviluppo del mercato e fare rete con soggetti pubblici e privati per aggregare proposte e promuovere nuovi servizi e opportunità di business. Ma non solo. Dati.consip.it offre benefici a diversi interlocutori. Le pubbliche amministrazioni possono facilmente analizzare le opportunità offerte dalle iniziative della Centrale di committenza nazionale e beneficiare di un confronto virtuoso con enti pubblici simili per complessità organizzativa e articolazione territoriale. Le aziende, attivando automatismi per l’acquisizione sistematica delle informazioni, possono realizzare analisi tempestive e aggiornate sulla domanda della Pubblica Amministrazione e sull’offerta del mercato, favorendo la concorrenza e lo sviluppo di nuove idee. Non ultimi i cittadini possono fruire della maggiore dinamicità e interoperabilità offerte dagli Open Data per migliorare la conoscenza circa il valore e la natura della spesa della Pubblica Amministrazione e avere una partecipazione attiva. Al Portale Open data sarà possibile accedere anche dal sito istituzionale www.consip.it e dal Portale degli Acquisti www.acquistinretepa.it.

Adnkronos