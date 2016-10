Milano: piatti tradizionali e novità dal mondo a International Street Food (2)

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) ADN Kronos



(AdnKronos) - Non mancheranno i wurstel del Sudtirol, le bombette pugliesi, i prodotti della Calabria, formaggi e salumi dalla valle D'Aosta e delle Marche, le bontà dolci e salate della Campania e i sapori del Piemonte. Milano International Street Food non è, tuttavia, solo buon cibo cucinato e gustato sul posto, ma, anche momenti d'incontro e aggregazione per famiglie, giovani e anziani che potranno godersi un luogo naturale, all'aperto e riappropriarsi di un frammento di città. In programma balli folkloristici, animazione per i più piccoli e performance con i migliori artisti di strada, oltre ad esibizioni di tango e flamenco. L'ingresso è libero.

