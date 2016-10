Mafia: Lo Voi, contrasto non sia delegato solo a magistratura

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) ADN Kronos



Palermo, 1 ott. (AdnKronos) - "Il contrasto a Cosa nostra non può essere delegato alla magistratura e alle forze dell'ordine: o è di tutti oppure risultati non se ne vedono. Non esiste l'antimafia cattiva e quella buona, ma soggetti che se ne approfittano. L'indagine aperta dalla commissione parlamentare Antimafia e le verifiche in corso sono fatte per evitare che comportamenti di quel genere possano trovare spazio ulteriore all'interno delle organizzazioni pubbliche e private". Lo ha detto il procuratore di Palermo, Francesco Lo Voi, durante un dibattito sul ruolo dell'antimafia organizzato in occasione della festa di Addiopizzo."Mi piacerebbe - ha aggiunto - non vedere più un prete, un giornalista o un magistrato antimafia, come se ci esistessero un prete, un giornalista o un magistrato 'mafioso'. L'antimafia non deve essere più aggettivo ma sostantivo". E sul fronte del contrasto a Cosa nostra ha aggiunto: "La legalizzazione delle attività illegali della mafia, oggi i mafiosi sono in grado di sfruttare questa possibilità: è questo uno dei settori su cui dovremo investire le nostre migliori energie".

