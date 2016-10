Lombardia: Beccalossi, 8 mln contro ludopatia, effetto pressing su Renzi (2)

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) ADN Kronos



(AdnKronos) - Da Roma, poi, sarebbe per arrivare anche quella che l'assessore non esita a definire "la notizia più attesa, la svolta storica", ovvero "l'eliminazione delle slot machine e di altre macchinette mangiasoldi da bar e tabaccherie, ma anche da esercizi pubblici, come ristoranti o alberghi". Il 20 ottobre, infatti, è in programma la Conferenza unificata degli enti locali e, per quella data, il sottosegretario all'Economia Pierpaolo Baretta potrebbe annunciare questa decisione. "Mi auguro - prosegue Beccalossi - che sia così. Sarebbe il giusto riconoscimento del lavoro di chi, come noi, si batte da tre anni quotidianamente per contrastare il diffondersi della ludopatia".Sempre il 20 ottobre dovrebbe anche essere presa una decisione definitiva sulla riduzione del tempo di gioco del 30 per cento e sull'innalzamento della qualità dei punti gioco, mettendo mano ai requisisti degli stessi: "In attesa di capire cosa accadrà a Roma - annuncia Beccalossi - Regione Lombardia non abbassa la guardia. I 68 progetti, finanziati con 3 milioni di euro esclusivamente regionali stanno producendo effetti positivi e importanti su tutto il territorio lombardo. Abbiamo coinvolto 1.542 soggetti, tra cui oltre 700 Comuni, 258 associazioni del terzo settore, 319 tra scuole, parrocchie, centri anziani, 45 associazioni professionali, 15 associazioni per la tutela dei consumatori e - conclude - siamo al lavoro per realizzare nuove misure mirate ad arginare il gioco d'azzardo patologico".

