Lombardia: Beccalossi, 8 mln contro ludopatia, effetto pressing su Renzi

Milano, 1 ott. (AdnKronos) - "Un primo importante successo firmato Lombardia". Così Viviana Beccalossi, assessore al Territorio, Urbanistica, Difesa del suolo e Città metropolitana della regione Lombardia, team leader della giunta Maroni in materia di ludopatie, commenta la decisione del governo di stanziare, attraverso la Legge di Stabilità, complessivamente 50 milioni di euro per fronteggiare la ludopatia, anche sul piano socio-sanitario: "una piaga che - osserva Beccalossi - distrugge migliaia di famiglie, da combattere con ogni mezzo". Evidentemente, sottolinea, "il pressing su Renzi produce effetti".La Lombardia, spiega l'assessore, è "la regione in cui è stata approvata la prima legge sul contrasto al gioco d'azzardo patologico e dove il presidente Maroni è stato il promotore del 'Manifesto delle Regioni' contro la ludopatia". Una legge, questa, "puntuale e rigorosa, sia per quanto riguarda la prevenzione che la repressione, che ha fatto da apripista per molte altre realtà territoriali".Alla Lombardia sono stati destinati 8,2 milioni: "Si tratta - evidenzia Beccalossi - di un primo passo avanti che va nella direzione indicata dalla giunta Maroni su un tema tanto delicato, quanto ignorato, finché la Lombardia non si è fatta carico di iniziare ad affrontarlo con l'attenzione che merita".

