Lecco: ruba rame nell'azienda in cui lavora, arrestato

Milano, 1 ott. (AdnKronos) - Un 58enne è stato arrestato per aver rubato rame all'interno dell'azienda per cui lavorava come operaio. E' accaduto ieri a Colico, comune della provincia di Lecco.L'uomo, con precedenti di polizia, è stato bloccato nel tardo pomeriggio di ieri dai mentre usciva dal posto di lavoro. I carabinieri lo hanno sottoposto a perquisizione, trovando all'interno del suo zaino e nascosto sullo scooter materiale in rame ed alluminio sottratti poco prima.

