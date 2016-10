Cremona: controlli antidroga, due arresti per detenzione di stupefacenti

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) ADN Kronos



Milano, 1 ott. (AdnKronos) - Due giovani sono stati arrestati ieri nel cremonese per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. I due, poco più che ventenni e incensurati, erano a bordo di un'auto e stavano percorrendo la via Paullese quando, all'altezza del comune di Spino d’Adda, sono stati fermati da una pattuglia dei carabinieri impegnati in un servizio straordinario di controllo del territorio, predisposto dopo alcune segnalazioni circa un rave party che si sarebbe dovuto svolgere nella zona.Il nervosismo mostrato dai due giovani ha insospettito i militari che hanno deciso di effettuare una perquisizione. Nel bagagliaio dell'auto è stata trovata una scatola di scarpe all’interno della quale erano custoditi sei involucri di cellophane contenenti 400 grammi circa di marijuana. Dalla perquisizione delle abitazioni, inoltre, i carabinieri hanno trovato ulteriori 8 grammi della medesima sostanza stupefacente e un bilancino di precisione. I due, pertanto, sono stati arrestati per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti.

Adnkronos