Cor: Fitto, Verdini lavora per Renzi, io per alternativa

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) ADN Kronos



Roma, 1 ott. (AdnKronos) - "Complimenti a Maurizio Belpietro per il suo giornale: ogni giorno una notizia, e quindi c'è chi cerca di imporre una 'dolce censura'. Così oggi, nella sua conversazione con Verdini, c'è un virgolettato attribuito al senatore, in cui si dice: 'Se Fitto capisse, avremmo 30 senatori, eccetera'. Ecco, purtroppo ho capito quello che vuole fare Verdini. Il 'problema' è che io voglio fare il contrario: lui lavora per Renzi, io per costruire un'alternativa a Renzi". Lo dichiara Raffaele Fitto, leader dei Conservatori e Riformisti.

Adnkronos