Cina: a settembre si consolida attività manifatturiera

Roma, 1 ott.(AdnKronos/dpa) - Si consolida a settembre la crescita dell'attività manifatturiera in Cina. Secondo i dati ufficiali diffusi oggi dal Nation Bureau of Statistics, l'indice pmi si conferma a 50,4 punti, allo stesso livello di agosto. Un dato superiore alle rilevazioni dell'indice Pmi manifatturiero Markit-Caixin, reso noto ieri, che invece vedeva l'attività industriale cinese attestata a 50,1 punti, in lieve crescita rispetto ai 50 punti di agosto.

