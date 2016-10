Altri articoli che parlano di... Categorie (1) ADN Kronos



Milano, 1 ott. (AdnKronos) - Lunedì mattina tutti i negozi Esselunga rimarranno chiusi in segno di lutto per la scomparsa di Bernardo Caprotti. "Commessi e costernati - si legge nella homepage del sito Esselunga - dobbiamo comunicare che il nostro fondatore dottor Bernardo Caprotti ci ha lasciato". Caprotti è morto ieri a Milano, le esequie si svolgeranno lunedì in forma strettamente privata.

