Milano, 1 ott. (AdnKronos) - "Dolore per la scomparsa di un grande imprenditore, la cui storia di passione e innovazione andrebbe insegnata nelle scuole". Così Confindustria Lombardia esprime, via Twitter, cordoglio per la morte del fondatore di Esselunga, Bernando Caprotti, deceduto ieri a Milano.

