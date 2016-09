Bper Banca 'svela' i suoi tesori con sculture e dipinti tra ‘800 e ‘900

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) ADN Kronos



Modena, 30 set. (AdnKronos) - Molti capolavori d’arte non visibili al grande pubblico e custoditi nelle sedi storiche delle Banche italiane saranno 'svelati' oggi, per un giorno: 100 sedi di Istituti di credito, di Fondazioni bancarie e della Banca d'Italia apriranno le loro porte per la 15esima edizione di “Invito a Palazzo”. Nell’occasione BPER Banca apre dalle 10 alle 19 i locali di Palazzo Cavazza in Corso Vittorio Emanuele 31, a Modena, che dal 2004 ospita la sede del Polo Commerciale della Banca.L'edificio è caratterizzato dalla sobrietà e dalla solennità tipica dell'architettura modenese dal tardo Settecento. Dall'atrio con volta a botte si entra in un'ampia loggia con colonne di tipo dorico e si accede successivamente ad un imponente scalone con parapetto in ghisa a decori vegetali che conduce al piano nobile. All’ingresso i visitatori saranno accolti dalla statua marmorea raffigurante Diana cacciatrice dello scultore Giuseppe Graziosi. All’interno saranno visibili le opere d’arte custodite negli uffici, insieme con alcuni dipinti e sculture dello stesso Graziosi e di altri pittori modenesi a lui contemporanei, oltre a quadri di artisti dell’Ottocento, tra i quali Antonio Fontanesi e Domenico Morelli.Queste opere, conservate nelle collezioni BPER Banca, sono state riunite per l’occasione, delineando così un percorso di “Appunti d’arte tra Ottocento e Novecento”. La professoressa Lucia Peruzzi, curatrice degli spazi espositivi, sarà a disposizione dei visitatori durante gli orari di apertura. La 15esima edizione di “Invito a Palazzo”, coinvolgerà complessivamente 100 palazzi di Banche e Fondazioni in 50 città e 16 regioni italiane, oltre a soggetti filantropici e non profit, particolarmente attivi nei territori sul fronte dell'arte, della cultura e del welfare. L’ingresso è aperto a tutti e osserverà i seguenti orari: dalle 10 alle 13 e dalle 14.30 alle 19.

Adnkronos