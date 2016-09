Blue Panorama: Enac rilascia licenza a newco

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) ADN Kronos



Roma, 1 ott. (AdnKronos) - Decolla la nuova Blue Panorama Airlines spa. L'Enac ha rilasciato alla compagnia la licenza di esercizio e il certificato di operatore aereo a decorrere da oggi. La Blue Panorama Airlines spa in amministrazione straordinaria, riferisce l'ente nazionale dell'aviazione civile, ha conferito, nell’ambito della procedura concorsuale di amministrazione straordinaria di cui alla legge 270 del 1999, l’attività di trasporto aereo alla newco avente denominazione sociale Blue Panorama Airlines spa. In esito a tale operazione, l'Enac ha provveduto al rilascio alla newco del coa e della licenza di esercizio di trasporto aereo. Contestualmente l’ente ha revocato il coa e la licenza della Blue Panorama Airlines spa in amministrazione straordinaria. Il passaggio dalla vecchia compagnia alla newco, spiega l'Enac, è avvenuto senza soluzione di continuità in termini di servizi erogati dalla compagnia e di regolarità dei voli programmati. Nessuna conseguenza nemmeno sui titoli di viaggio già venduti dalla compagnia che possono essere regolarmente utilizzati dai possessori. L'Enac continuerà la propria attività istituzionale di monitoraggio sulla nuova compagnia Blue Panorama anche per la verifica dei livelli di servizi offerti e del rispetto dei diritti dei passeggeri, come previsto dei regolamenti comunitari vigenti.

Adnkronos