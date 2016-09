Banche: invitano a Palazzo, oggi sedi aperte a pubblico

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) ADN Kronos



Roma, 1 ott. (AdnKronos) - Le banche invitano a Palazzo. Dalle 10 alle 19 di oggi, sono aperte le porte in circa 100 palazzi delle banche, delle Fondazioni di origine bancaria e della Banca d’Italia in 50 città su tutto il territorio nazionale. E' in corso, infatti, la XV edizione di Invito a Palazzo, la manifestazione promossa dall’Abi che ogni anno “mette in mostra” opere d’arte e capolavori conservati nelle sedi storiche delle banche, normalmente chiuse al pubblico perché luoghi di lavoro. Grande affluenza di cittadini, appassionati e turisti nei palazzi che, per tutta la giornata, restano accessibili con visite guidate gratuite. "Invito a Palazzo - dichiara il presidente dell'Abi Antonio Patuelli - rappresenta un appuntamento fondamentale per conoscere il patrimonio di testimonianze artistiche e di vita civile costituitosi in Italia nel corso dei secoli. La manifestazione, giunta alla sua quindicesima edizione, testimonia la volontà del mondo bancario di conservare il vastissimo patrimonio archeologico, artistico e architettonico nazionale per la cultura". Alla manifestazione di quest’anno partecipano circa 100 palazzi, tra cui la sede centrale della Banca d’Italia a Roma (Palazzo Koch), 73 di 42 banche, e 23 di 23 Fondazioni di origine bancaria in 50 città su tutto il territorio nazionale. 3 le città che per la prima volta aprono le porte dei loro palazzi: Biella, Rimini e Gorizia. 10 le sedi “in mostra” per la prima volta, che rappresentano un’assoluta novità per i visitatori. L’iniziativa si inserisce nell’ambito degli interventi promossi dal mondo bancario per valorizzare il patrimonio artistico nazionale e a sostegno della cultura quale motore di sviluppo per il Paese.

