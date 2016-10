Anci: M5S, è zerbino Renzi, o cambia o ce ne andiamo (2)

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) ADN Kronos



(AdnKronos) - "L’Anci, l’associazione nazionale dei comuni italiani - si legge nel blog M5S - è nata dal giusto presupposto di creare un 'sindacato' dei comuni italiani che possa contrapporsi alle politiche del governo centrale soprattutto nei casi in cui, per fare cassa, si impongono tagli indiscriminati agli enti locali e quindi ai servizi essenziali. L’Anci, però, negli anni è diventata un’associazione di partiti che, solo nell’ultimo esercizio di bilancio, hanno creato un buco per centinaia di migliaia di euro". "Questo ente ha 20 sedi regionali, ognuna col suo ufficio di presidenza, segreteria generale, dipartimenti e revisori dei conti. Altri guai finanziari arrivano dalle partecipate come Ancitel Spa, che ha conti in rosso per un milione di euro, o centri studi, come l'Accademia per le Autonomie, che spende i soldi del gettito Imu in costosissimi corsi di formazione", si sottolinea. "Il prossimo 14 ottobre dovrà essere votato il nuovo presidente dell’Anci al posto di Piero Fassino. I sindaci del MoVimento 5 Stelle non faranno accordi con nessuno. La nostra permanenza in Anci sarà a tempo", mettono nero su bianco i 5 Stelle. (segue)

