Venezia: insieme a Brindisi per tradizioni e legalità (2)

(AdnKronos) - (Adnkronos) - “Temi mediterranei come cultura, arte e turismo, ed ancora pesca, cantieristica, trasporti, commercio, attenzione e salvaguardia per l'ambiente – ha sottolineato l'assessore Mar nel suo discorso, dopo aver portato i saluti del sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro - costituiscono la prospettiva futura su cui le nostre due città possono rafforzare il loro legame storico”. Facendo poi riferimento agli attuali assetti geopolitici e al contesto sociale contemporaneo, l'assessore si è soffermata sui temi della legalità e della giustizia, spiegando che “si tratta di desideri, di spinte propulsive ben radicate nelle istituzioni e nei cittadini: legalità e giustizia sono gli elementi necessari allo sviluppo economico dei nostri territori, che devono essere costantemente coltivate e curate. In tutto questo la cooperazione e la collaborazione tra città rappresentano la chiave del successo per costruire una società ispirata ad un modello di buona comunità”.

