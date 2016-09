Venezia: insieme a Brindisi per tradizioni e legalità

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) ADN Kronos



Venezia, 30 set. (AdnKronos) - L'assessore comunale al Turismo, Paola Mar, è intervenuta questa mattina alla cerimonia di lancio del progetto “Venezia – Brindisi: insieme per tradizioni e legalità”, svoltasi a Ca' Corner della Regina, alla presenza, tra gli altri, del prefetto di Venezia, Domenico Cuttaia, del Gran Cerimoniere del Salento, Angelo Ruggiero, del direttore di ConfIndustria Brindisi, Angelo Guarini, e di Paola Mainardi per ConfIndustria Venezia. Obiettivo del progetto, promosso dall'associazione culturale Ulisse di Brindisi e da Rassegna Azzurro Salentino, è di instaurare varie forme di scambio culturale, artistico e turistico tra le due città marinare, rinverdendo i rapporti che storicamente le hanno unite fin dai tempi del Rinascimento e rinforzando i legami lungo l'Adriatico, il mare che le accomuna. Un'attenzione particolare è poi rivolta al tema della legalità e del rispetto delle regole, che Venezia e Brindisi condividono come “mission” e sulle quali intendono promuovere un confronto di esperienze, per individuare atti da mettere campo.

