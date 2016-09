Terremoto L'Aquila, processo 'Grandi rischi bis': assolto Bertolaso

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) ADN Kronos



L'Aquila, 30 set. (AdnKronos) - L'ex capo della Protezione civile Guido Bertolaso è stato assolto dal Tribunale dell'Aquila dall'accusa di omicidio colposo e lesioni perché il fatto non sussiste. La sentenza è stata letta poco fa dal giudice Giuseppe Grieco e i fatti si riferiscono al filone del processo 'Grandi rischi bis' relativo al terremoto dell'Aquila del 6 aprile 2009."Forse questo processo poteva pure non essere fatto ma è stato fatto. E chi diceva che avrei accettato la prescrizione si deve ricredere, c'è stata una sentenza e spero che tutti la vogliano rispettare", dice Bertolaso all'Adnkronos."Mi inchino di fronte a un magistrato coraggioso che, in un clima difficile, ha saputo decidere in modo indipendente e sulla base dei fatti", sottolinea. "Io sono sempre stato molto tranquillo - aggiunge - sapevo di aver fatto il mio dovere e di essere dalla parte giusta". "Mi sento soddisfatto per tutto il mondo della protezione civile, che ha lavorato a L'Aquilla ed era stato, in qualche modo, infangato", conclude.

Adnkronos